Губернатора области Владимира Сипягина не устраивают темпы вакцинации жителей. По его словам, на прививку почти не приходит молодежь. Сам глава региона планирует вакцинироваться завтра, 17

Губернатора области Владимира Сипягина не устраивают темпы вакцинации жителей. По его словам, на прививку почти не приходит молодежь. Сам глава региона планирует вакцинироваться завтра, 17 июня. Владимир Сипягин отметил, что стимулировать жителей области сделать прививку должны в том числе работодатели. Например, дополнительными отгулами или днями отпуска. Особенно это касается сфер торговли, общепита, образования. Если говорить