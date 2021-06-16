Автомобилистов предупредили о ремонтных работах на площади трех вокзалов.

Автомобилистов предупредили о ремонтных работах на площади трех вокзалов.Припарковаться на Комсомольской площади всегда было сложно, ведь здесь располагается один из крупных транспортных узлов Москвы. Машиноместа постоянно заняты, а "хвост" из желающих попасть на парковки осложнял ситуацию на дорогах. В связи с этим было решено изменить здесь схему движения транспорта.Так, с 16 июня прекратят работать парковки перед Ярославским, Казанским и Ленинградским вокзалами. Скоро на Комсомольской площади появятся места, где автомобилисты смогут сделать короткую остановку, чтобы высадить или посадить пассажиров.Чтобы подъезжать к Ярославскому вокзалу было безопаснее, в районе дома 6 на Краснопрудной улице появится "оттянутый" левый поворот. Сначала водителю нужно будет повернуть направо, а затем ехать прямо, в нужном направлении. А в районе Казанского вокзала сделают разворот в сторону Краснопрудной улицы.Пока будут проводиться работы, движение в районе Комсомольской площади будет затруднено. Водителям необходимо заранее планировать маршруты и искать пути объезда.Стоит отметить, что рядом находящаяся станция Каланчевская МЦД-2 и будущего МЦД-4 преобразится. Точнее, она приобретет исторический облик. Недавно специалисты приступили к облицовке колонн навеса островной платформы. Все 94 колонны отделают бордовым гранитом, капители выполнят из черного гранита. Фасады подэстакадного вестибюля облицуют серым колотым гранитом.Станция Каланчевская была открыта в 1865 году на Алексеевской линии, которая соединяет Курское, Рижское и Белорусское направления железной дороги. В 2019-м Каланчевская вошла в состав второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) "Нахабино – Подольск". В будущем здесь будет две платформы. Первая будет принимать поезда МЦД-2, а вторая – МЦД-4 ("Апрелевка – Железнодорожный").Напомним, ранее "Дни.ру" подробно строительстве участка Северо-Восточной хорды от Открытого до Ярославского шоссе. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказывал, что эту часть магистрали построят в 2021 году, а в 2022-м работы по созданию СВХ длиной около 35 километров завершатся полностью.