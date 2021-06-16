Введение обязательной вакцинации для 60% сотрудников сферы услуг Москвы – законное и своевременное решение. Об этом заявил глава Общественного совета при МВД России, доктор юридических наук Анатолий Кучерена.

Введение обязательной вакцинации для 60% сотрудников сферы услуг Москвы – законное и своевременное решение. Об этом заявил глава Общественного совета при МВД России, доктор юридических наук Анатолий Кучерена.Необходимо осознавать, что права граждан не должны создавать угрозу для жизни и здоровья других, сказал эксперт. По его словам, работающие в сфере услуг люди должны понимать, что их деятельность предполагает контакты с большим количеством людей. "И они не должны им навредить", – подчеркнул Кучерена.Решение об обязательной вакцинации работников сферы услуг Москвы юрист назвал оправданным и актуальным. Такая мера направлена на то, чтобы работодатели стимулировали сотрудников делать прививки, уверен эксперт.Он напомнил о законе от 1999 года, согласно которому отказавшихся от вакцинации сотрудников могут отстранить от работы без сохранения заработной платы. Слова Кучерены приводит Агентство городских новостей "Москва".В среду, 16 июня, главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию 60% работающих в сфере услуг. опубликовано на официальной странице столичного управления Роспотребнадзора. Решение принято в связи с резким ростом заболеваемости COVID-19.Речь идет о работниках торговли, салонов красоты, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бытовых услуг, прачечных химчисток, сотрудниках культурных, выставочных, просветительских, развлекательных, зрелищных мероприятий, детских развлекательных центров, театров, кинотеатров и прочих. До 15 августа 60% сотрудников должны получить второй компонент вакцины.