C 1 февраля 2025 года во Владимирской области возобновится индексация пенсий работающих...

C 1 февраля 2025 года во Владимирской области возобновится индексация пенсий работающих пенсионеровЭто коснется всех работающих пенсионеров страны.Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами сообщил, что с 1 февраля 2025 года в России возобновится индексация пенсий работающих пенсионеров, и призвал создавать условия, чтобы они могли продолжать трудиться. Об этом сообщает "РИА Новости""По поручению главы государства с 1 февраля следующего года будет возобновлена индексация пенсий работающим гражданам. Сегодня их свыше 7,8 миллиона человек, такие люди обладают солидным опытом, навыками, востребованы на рынке. Важно создавать условия, чтобы они могли продолжать трудиться, делиться знаниями с молодым поколением специалистов", — сказал глава правительства.Напомним, что с 2025 года повысят МРОТ на 15%.Фото сгенерировано нейросетью Kadinsky