Размер выбоин превышал предельно допустимый.

Муромская муниципальная прокуратура настойчиво добивается исправления состояния автодорог, чтобы обеспечить их надлежащее качество.Пресс-служба прокуратуры Владимирской области сообщила о размерах выбоин, замеренных на улицах Новая и Первомайская в селе Панфилово. Ямы достигали ширину до 140 см, длину до 3 м и глубину до 8 см. Это создавало потенциальную опасность для участников дорожного движения, угрожая их здоровью и имуществу. Прокуроры подали иск в суд, требуя от дорожников устранить эти нарушения.