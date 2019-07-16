Король российской эстрады поддержал популярный челлендж. Филипп Киркоров вслед за коллегами состарил себя в специальном приложении и опубликовал фото на своей странице в Instagram.

Король российской эстрады поддержал популярныйчеллендж. Филипп Киркоров вслед заколлегами "состарил" себя в специальном приложении и опубликовал фото на своейстранице в Instagram.Интернет-тренд необошел стороной и российских звезд. Уже успели показать себя в старости Яна Рудковская и Евгений Плющенко, Ксения Собчак, Кристина Асмус, Гарик Харламов и многие другие.Решилпоучаствовать во флешмобе и король российской эстрады. "#faceappchallenge объявляюзакрытым!" – подписал снимок Филипп Киркоров. Однако фото вызвало неоднозначнуюреакцию. Далеко не все оценили снимок."Какой ужас, Филипп уберите это, вы никогда так выглядеть не будете,посмотрите на своего отца, как он красиво стареет, я думаю вы тоже будете встарости выглядеть достойно", "Вот ужас", "Не спешите стареть", "Тут Вам явнобольше 100!", "Жесть", "Даже не похож на звезду Филиппа", – отметили вкомментариях поклонники исполнителя.По словам некоторых фанатов, еще рано думать о старости. Также фолловеры звезды привели в пример отцапевца – Бедроса, который, по их мнению, стареет очень красиво и благородно.Как писали"Дни.ру", пережил шок. Ежегодное дефиле Dolce & Gabbanaедва не окончилось для него трагически: на звезду напала лошадь. Животноезахотело попробовать льняную сорочку исполнителя на зуб. К счастью, обошлосьбез травм.