Известный в Белоруссии ресторатор Вадим Прокопьев не намерен терпеть резкие высказывания Александра Лукашенко в его адрес. Он вызвал президента на дуэль.

Известный в Белоруссии ресторатор Вадим Прокопьев не намерен терпеть резкие высказывания Александра Лукашенко в его адрес. Он вызвал президента на дуэль.Недавно Вадим Прокопьев опубликовал видео, где призвал белорусских рестораторов объединиться для решения проблем отрасли. Слова предпринимателя не понравились Александру Лукашенко.Президент якобы сказал: "Что этот *** (гомосексуалист. – Прим. ред.) себе позволяет?" Так процитировали белорусского лидера "трое мужчин из хоккейной раздевалки" в беседе с Прокопьевым.Ресторатора оскорбила реакция Лукашенко, он намерен получить извинения. В противном случае политика ждет дуэль. Предприниматель отметил, что секундантами будут глава МВД Юрий Караев и бывший начальник ОМОНа Юрий Подобед, которые хорошо знакомы и с ним, и с президентом.Видеообращение Прокопьев отправил не только в СМИ, но и секретарю Лукашенко. На ответ ресторатор дал лидеру страны 24 часа."Если Вы предпочтете не извиняться, тогда старый проверенный способ без понтов и уголовщины – три раунда в ринге по три минуты", – добавил Прокопьев.25 Апр 2019 в 3:29 PDTНапомним, что заключенный под стражу Виктор Бабарико, которого ЦИК не зарегистрировал для участия в выборах Белоруссии, . Бизнесмен сообщил Комитету по правам человека, что его задержание незаконно. Политик надеется, что члены организации убедят белорусские власти не препятствовать его участию в выборах.