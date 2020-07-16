Иосиф Пригожин рассказал, что получает от отца Жанны Фриске сообщения оскорбительного характера после одного своего монолога. Музыкальный продюсер считает, что не сказал ничего обидного.

Иосиф Пригожин рассказал, что получает от отца Жанны Фриске сообщения оскорбительного характера после одного своего монолога. Музыкальный продюсер считает, что не сказал ничего обидного."Я человек, обладающий определенным статусом и положением в обществе, никогда не перехожу границы и нормально себя веду по отношению к людям. Но этот человек нарушает всякие принципы порядочности и человечности, иногда даже ночью может присылать мне СМС", – сообщил Иосиф Пригожин.Проблемы начались после того, как продюсер сказал, что . Владимир счел эти слова оскорблением своей второй дочери Натальи. "И сейчас я регулярно получаю от него СМС оскорбительного характера", – пожаловался Пригожин.Иосиф жалеет Владимира, потерявшего дочь. "Я понимаю, что самая страшная трагедия для человека – это потерять ребенка. Не так дети переживают смерть родителей, как наоборот. Конечно, это трагедия. Ничего другого не могу сказать по этому поводу. Но Владимир Фриске ведет себя очень вызывающе", – убежден Пригожин.Он подчеркнул, что не переходил границы и соблюдал дистанцию. Продюсер старается не реагировать на выпады Фриске. Как отметил Иосиф, очевидно, что отец артистки никак не может успокоиться.Напомним, что певица Жанна Фриске умерла в 2015-м. Последние два года своей жизни она боролась с тяжелым заболеванием. Его обнаружили вскоре после того, как она родила сына Платона в Америке.