На площадке партии прошла стратегическая сессия «Повышение качества жизни инвалидов — приоритет народной программы «Единой России». В дискуссии по вопросам повышения качества жизни

На площадке партии прошла стратегическая сессия «Повышение качества жизни инвалидов — приоритет народной программы «Единой России». В дискуссии по вопросам повышения качества жизни инвалидов и решению их проблем приняли участие депутаты фракций «Единой России» в Госдуме и законодательных собраний регионов, представители экспертного сообщества, всероссийских и региональных организаций инвалидов. Открывая работу стратегической сессии, первый заместитель руководителя