Изменения в работе офиса вступят в силу с 19 июля

Офис «ЭнергосбыТ Плюс», расположенный на улице Чайковского во Владимире, перестанет принимать граждан, сообщается на официальном сайте компании.Так, с 19 июля сотрудники данного офиса будут обслуживать исключительно юридических лиц. В компании пояснили, что нововведение связано с повышением качества обслуживания населения в крупных офисах.При этом число окон для физлиц не изменилось. Специалисты офиса на улице Чайковского теперь будут работать в центрах на улицах Мира и Верхняя Дуброва.