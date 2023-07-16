Народные приметы на 17 июля: почему в праздник Андрея Налива нельзя отгонять бродячих собак? 17...

Народные приметы на 17 июля: почему в праздник Андрея Налива нельзя отгонять бродячих собак?17 июля православный мир вспоминает трех Андреев – иконописца Андрея Рублева, Андрея Критского и Андрея Боголюбского. А в народном календаре почитали Андрей Налива.На Руси в это время варили овсяную кашу и готовились к сбору урожая озимых культур. Незамужние девушки гадали на любовь.Это интересно! Из истории...Святой благоверный князь Андрей Боголюбский, живший в XII веке, вошел в историю православия как очень верующий человек. Сын князя Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, возвел в Древней Руси не менее 30 храмов.Согласно преданиям, когда Андрей Боголюбский узнал, что в Вышгородском женском Богородичном монастыре есть икона Божьей Матери, он уговорил священника вынести ее из храма. Князь думал перевезти икону в Ростов, но конь князя остановился возле Владимира и не смог двигаться дальше.Князю пришлось остановиться на ночлег под открытым небом. И здесь ему явилась Святая Дева Мария, повелевшая отвезти образ во Владимир. Князь так и сделал. На месте явления Богородицы он приказал построить церковь Покрова на Нерли.Почему «Андрей Налива»?Что же касается народного названия, то оно неслучайно. В середине июля наливаются колосья озимых культур. «Озимы в наливах дошли», – говорили старцы.Что можно делать на Андрея Наливу?1. Скушайте овсянку.На ужин было принято готовить вкусную овсянку. Правда, перед тем, как приступить к ужину, следует накормить лошадей. Это сулило достаток.2. Сварите овсяной кисель.На Андрея Наливу девушки, мечтающие о замужестве, варили овсяный кисель. Его полагалось выпить до дна, думая при этом о свадьбе. В это время гадали на любовь и совершали всевозможные магические ритуалы, пришедшие из языческих времен. Правда, православная церковь это не приветствовала.3. Защитите свой дом... зверобоем.Веточки зверобоя вешали над порогом, возле двери, а также на подоконнике. В народе верили, что так они защищают свой дом от сглаза, порчи и тьмы.Что нельзя делать на Андрея Наливу?1. Не отгоняйте от себя бродячих собак. Наши предки верили, что в этот день за таким псом может скрываться друг и защитник. Если он к вам подошёл, то не просто так! Это говорит о том, что в ваш дом пришла защита.2. Не занимайтесь починкой обуви и одежды. Говорят, что это не принесет удачу, особенно тем, кто собирается в путь.3. Не берите в долг и не отдавайте долги, иначе ещё долгое время будут проблемы с деньгами.Народные приметы на 17 июля:Если в лесу много ягод – значит зимний период холодным будет.Месяц “играть” начал – ждите хороший урожай.Какую погоду застали в этот день – такая будет и 11 августа.Вечерняя и утренняя зори красные — к ненастной погоде.Фото: pxfuel.com