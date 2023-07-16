Синоптики проинформировали жителей Владимирской области о погоде на предстоящей неделе. Начало...

Синоптики проинформировали жителей Владимирской области о погоде на предстоящей неделе.Начало новой недели будет жарким, 17 июля (в понедельник) во Владимире (и по области) ожидается до +25°C тепла.Ветер — северный и северо-западный, до 2 метров в секунду. Давление — 748 мм.рт.столба. Влажность воздуха — 54%. Спокойное магнитное поле.К вечеру температура опустится до +17°C. Владимирцев вновь ждут тёплые июльские ночи!А во вторник (18 июля) всех любителей жары порадуют +26°C. Прогнозируемое давление — 745 мм.рт. столба.Солнце будет то выглядывать, то скрываться за облаками. И местами во Владимирской области вероятны осадки - кратковременные дожди."Есть вероятность, что к середине недели будет очередное понижение температуры", — предупредил научный руководитель Гидрометцентра России - Роман Вильфанд. Его слова опубликовало информационное агентство "ТАСС".Фото: pxfuel.com