Во Владимирской области появится областной координационный центр по гериатрии, физиотерапии и...

Во Владимирской области появится областной координационный центр по гериатрии, физиотерапии и медико-социальной помощи.Как сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области, в настоящее время у нас в регионе работают гериатрические отделения в структуре Уршельской больницы и Ковровской городской больницы № 2.На заметку!Гериатрия — это наука, которая изучает профилактику и лечение болезней старческого возраста. Врача, который занимается гериатрией, называют «гериатром» или гериатрическим врачом.В ближайшее время запланировано открытие специализированного отделения для пациентов старшей возрастной группы в структуре больницы №6 города Владимира. Уточняется, что в данный момент там ведутся подготовительные ремонтные работы.Аналогичная задача поставлена Минздравом и перед Петушинской районной больницей.Создание областного координационного центра по гериатрии, физиотерапии и медико-социальной помощи также запланировано в рамках развития больницы №7 города Владимира. Когда он появится? Пока вопрос остаётся открытым.Как сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области, Минздрав и Минсоцзащиты региона уже договорились об организованной доставке пациентов старшей возрастной группы в существующие отделения гериатрии. Подписано соглашение о транспортировке на лечение.Кстати, списки на госпитализацию формируют сами медицинские организации.Сообщается, что первый трансфер стартует уже в июле текущего (2023) года: пациенты из Селивановского и Судогодского районов отправятся на лечение в Уршельскую районную больницу Гусь-Хрустального района. Курс составит 10-12 дней.Главная цель гериатрического лечения — повысить самостоятельность пациента и улучшить его физическое, а также психическое состояние. Для этого доктор может прописать медикаментозную терапию, назначить физическую реабилитацию (например, для восстановления подвижности и координации) и психотерапевтическую поддержку.Фото: pxfuel.com