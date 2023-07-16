Во Владимирской области прошёл Фестиваль казачьей культуры. В Александровском районе. Какие...

Во Владимирской области прошёл Фестиваль казачьей культуры. В Александровском районе.Какие традиции и сегодня поддерживают казаки 33 региона? Расскажет Анастасия Сахарова.Свои традиции казаки передают от отца к сыну. И даже от деда - к внучке.Ксения Марьяновская, внучка атамана кольчугинского хуторского казачьего общества:- Я стреляю из винтовки с первого класса. У меня есть значок "меткий стрелок" и удостоверение.Стрелять четвероклассницу Ксюшу Марьяновскую научил дед, атаман кольчугинского хуторского казачьего общества. У Михаила Марьяновского два сына.. И оба принимали участие во многих военных конфликтах.Михаил Марьяновский, атаман кольчугинского хуторского казачьего общества:- Старший сын: Кавказ, Таджикистан, Донбасс. Младший - Кавказ и два раза Сирия. И зацепил уже Донбасс.Сегодня региональное казачье войско объединяет участие в специальной военной операции. Там сейчас служат 35 казаков.Михаил Петрусенко, атаман владимирского отдельского казачьего общества Центрального казачьего войска:- У нас казак уже полностью контракт закончил, получил серьезные ранения, сейчас на реабилитации. Но в сентябре повторно подпишет контракт.К службе здесь приучают с молодых ногтей. В 33 регионе казаки проводят уроки патриотического воспитания для трехсот ребят.- Я хочу, когда вырасту, в армию пойти!Координацию и смелость воспитывает в казаке фланкировка. Чтобы движения получились вихревыми, тело должно идти строго за шашкой.Пётр Петров, казак Александровского станичного казачьего общества:- После такой тренировки подзарядка, радость жизни какая-то появляется.Ну и жизнь настоящего казака сложно представить без коня. Недаром в старину их называли "степными кентаврами".Светлана Соколова,коневод, Александровский район:- Вот видите, ласкается как котеночек. Как найти с ними общий язык? Их любить надо. Будешь лошадь любить - она в ответ сделает то же самое.Фестиваль казачьей культуры проводится в регионе уже в 8-ой раз при поддержке администрации Владимирской области.Олег Аристархов, врач Александровской районной больницы, депутат СНД Струнино:- Казачество - это исторически сложившееся такое общество, которое всю жизнь поддерживало царя батюшку. И всегда поддерживало государственность.Ольга Осокина,заместитель министра по внутренней политике правительства Владимирской области:- Сплачивают наше общество. И здесь большое спасибо нашим казакам. За поддержку, за воспитание наших детей.Казачья культура - это и свобода, и уважение и верность. Себе. Семье. Народу.Анастасия Сахарова. Андрей Беляков. "Вести-Владимир".