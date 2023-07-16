Во Владимирской области прошёл Фестиваль казачьей культуры. В Александровском районе.
Какие...
Во Владимирской области прошёл Фестиваль казачьей культуры. В Александровском районе.
Какие традиции и сегодня поддерживают казаки 33 региона? Расскажет Анастасия Сахарова.
Свои традиции казаки передают от отца к сыну. И даже от деда - к внучке.
Ксения Марьяновская, внучка атамана кольчугинского хуторского казачьего общества:
- Я стреляю из винтовки с первого класса. У меня есть значок "меткий стрелок" и удостоверение.
Стрелять четвероклассницу Ксюшу Марьяновскую научил дед, атаман кольчугинского хуторского казачьего общества. У Михаила Марьяновского два сына.. И оба принимали участие во многих военных конфликтах.
Михаил Марьяновский, атаман кольчугинского хуторского казачьего общества:
- Старший сын: Кавказ, Таджикистан, Донбасс. Младший - Кавказ и два раза Сирия. И зацепил уже Донбасс.
Сегодня региональное казачье войско объединяет участие в специальной военной операции. Там сейчас служат 35 казаков.
Михаил Петрусенко, атаман владимирского отдельского казачьего общества Центрального казачьего войска:
- У нас казак уже полностью контракт закончил, получил серьезные ранения, сейчас на реабилитации. Но в сентябре повторно подпишет контракт.
К службе здесь приучают с молодых ногтей. В 33 регионе казаки проводят уроки патриотического воспитания для трехсот ребят.
- Я хочу, когда вырасту, в армию пойти!
Координацию и смелость воспитывает в казаке фланкировка. Чтобы движения получились вихревыми, тело должно идти строго за шашкой.
Пётр Петров, казак Александровского станичного казачьего общества:
- После такой тренировки подзарядка, радость жизни какая-то появляется.
Ну и жизнь настоящего казака сложно представить без коня. Недаром в старину их называли "степными кентаврами".
Светлана Соколова,коневод, Александровский район:
- Вот видите, ласкается как котеночек. Как найти с ними общий язык? Их любить надо. Будешь лошадь любить - она в ответ сделает то же самое.
Фестиваль казачьей культуры проводится в регионе уже в 8-ой раз при поддержке администрации Владимирской области.
Олег Аристархов, врач Александровской районной больницы, депутат СНД Струнино:
- Казачество - это исторически сложившееся такое общество, которое всю жизнь поддерживало царя батюшку. И всегда поддерживало государственность.
Ольга Осокина,заместитель министра по внутренней политике правительства Владимирской области:
- Сплачивают наше общество. И здесь большое спасибо нашим казакам. За поддержку, за воспитание наших детей.
Казачья культура - это и свобода, и уважение и верность. Себе. Семье. Народу.
Анастасия Сахарова. Андрей Беляков. "Вести-Владимир".