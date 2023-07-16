Он производится за прошлый год с учётом перечисленных страховых взносов.

Во Владимирской области работающим пенсионерам 1 августа сделают перерасчёт пенсий. Он производится за прошлый год с учётом перечисленных страховых взносов.Максимальная сумма надбавки для указанной категории граждан составит около 400 рублей. Однако надо понимать, что сумма для каждого человека рассчитывается индивидуально. При этом она не может превышать трёх коэффициентов. В 2023 году один коэффициент равен 123, 77 рубля.