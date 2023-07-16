Во Владимирской области в результате серьёзного ДТП пришлось деблокировать пострадавшего. Речь...

Во Владимирской области в результате серьёзного ДТП пришлось деблокировать пострадавшего.Речь идёт про Киржачский район, поворот на деревню Песьяне. Как информирует пресс-служба МЧС России по Владимирской области, 14 июля (в вечернее время, 17:28) поступил звонок — сообщение о серьёзном ДТП.Подразделения незамедлительно выехали на место происшествия. А также на вызов тут же отреагировали скорая медицинская помощь и ГИБДД.Региональная пресс-служба МЧС уточняет, что в результате ДТП произошёл наезд транспортного средства на препятствие. Другие подробности пока неизвестны.Сотрудниками МЧС России проводилась деблокировка пострадавшего.Известно, что всего к ликвидации последствий ДТП принимало участие 8 человек, 3 единицы техники, в том числе от МЧС - 4 человека и 1 единица техники.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает о соблюдении правил дорожного движения.Если вы стали участником или свидетелем ДТП, необходимо незамедлительно звонить по телефонам вызова пожарных и спасателей «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно!Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области