Непогода накроет Владимирскую область во вторник, 16 июля. МЧС предупредили о грозе с дождем, ветре до 17 м/с. Ненастье сохранится до конца суток. Согласно прогнозам синоптиков «Яндекс. Погода»,

Непогода накроет Владимирскую область во вторник, 16 июля. МЧС предупредили о грозе с дождем, ветре до 17 м/с. Ненастье сохранится до конца суток. Согласно прогнозам синоптиков «Яндекс. Погода», дождь начнется примерно в 14:00. Температура воздуха днем составит 27-29 градусов. К ночи похолодает до 18-ти. В среду, 17 июля, прогнозируют облачную погоду, которая пробудет с владимирцами