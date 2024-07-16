Ксения Бородина предстала на публике не в лучшем свете.

Ксения Бородина предстала на публике не в лучшем свете.Телеведущая Ксения Бородина устроила скандал в аэропорту Турции. Знаменитость решила пройти через фаст-трек без оплаты, поскольку, по ее словам, приобретать его "не было смысла", очередь была маленькой. Оказавшись в толпе, Ксения стала отстаивать право на свое место и отказалась пускать на него внезапно появившуюся женщину в сопровождении охранника.Сотрудники аэропорта убедительно попросили ведущую вернуться в свою очередь, но это возмутило звезду до глубины души. Она стала ругаться, нецензурно выражаться и кричать. Бородина заявила, что мужчина нагло оттолкнул ее в сторону, тем самым, "нарушил личное пространство". Очевидцы тут же кинулись снимать произошедшее на телефоны.Немного позже телеведущая предоставила объяснение своему нелепому поведению в личном блоге. Причина ее гнева кроется именно в том, что охранник женщины, с которой случился конфликт трогал ее, чего знаменитость категорически не приемлет. Именно поэтому она потеряла терпение и перестала владеть своими эмоциями.В Сети по этому поводу разразились нешуточные споры. Часть пользователей без стеснения критикует Бородину, особо не выбирая выражений, припоминая, что еще совсем недавно телеведущая обещала встать на путь становления с психологом.