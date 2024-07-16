Наследница Филиппа Киркорова надела розовую кофточку, чтобы потроллить отца.

Наследница Филиппа Киркорова надела розовую кофточку, чтобы потроллить отца.Скандал с Филиппом Киркоровым и "розовой кофточкой" публика запомнила, наверное, на всю жизнь. Видео перепалки артиста с журналисткой Ириной Ароян в 2004 году набрало в интернете миллионы просмотров, а слова, которые разгоряченный певец тогда произнес, ушли в народ и стали фразеологизмами.Недавно об этом скандале вспомнила 12-летняя дочь артиста Алла-Виктория, которая в последнее время активно ведет свой блог в популярной социальной сети. В новом видео она предстала перед зрителями в розовой кофточке и с нарочно испачканными в чем-то черном щеками и бородой.Девочка открывала рот под аудиофрагмент того самого скандала, передразнивая знаменитого отца. Не обошлось без мата, ведь тогда артист не смог сдержаться и ответил рифмой на простое "да".Как отнесся Киркоров к пародии дочери, пока неизвестно, но интернет-пользователи уверены: Алле-Виктории не избежать серьезного разговора с отцом.Напомним, сейчас Алла-Виктория находится в Дубае, там она посещает школу. Не так давно дочь Филиппа Киркорова шокировала публику своим поведением в столовой. Подробнее об этом "Дни.ру".