Сергей Бурунов рассказал, как можно быстро прийти в форму.

Сергей Бурунов рассказал, как можно быстро прийти в форму.Актер Сергей Бурунов, который резко изменился в последнее время, на шоу Басты "Вопрос Ребром" назвал радикальный способ похудения. Он уверен, что быстро избавиться от лишнего веса могут помочь абьюзивные отношения. Этим заявлением он очень удивил всех присутствующих.Кроме столь радикальных мер, звезда "Слова пацана" советует "не жрать и в зал ходить", но сам не всегда выполняет эти рекомендации, потому что ленится. Артист пока не до конца доволен своей фигурой и до желанного веса еще не добрался. Но цель поставил и продолжает к ней стремится.Также в беседе Бурунов рассказал, что на самом деле является неисправимым романтиком и в глубокой молодости, еще в самом начале своей карьеры, посвятил своей возлюбленной целый радиоэфир.Что касается отношений с женщинами, то Бурунов всегда готов идти на уступки и советует мужчинам быть мудрее. Поскольку женщины часто бывают очень эмоциональны и неуступчивы (хотя Сергей признался, что мужчины не менее эмоциональны), то с высоты своего опыта артист советует меньше спорить и больше соглашаться со своей второй половиной.Более того, актер восхищается слабым полом и готов простить нежной половине человечества все только за то, что она дарит миру новую жизнь.