Сладкий праздник: во Владимире прошел фестиваль Владимирская вишня Гуляния развернулись сразу...

"Сладкий праздник": во Владимире прошел фестиваль "Владимирская вишня"Гуляния развернулись сразу на трех площадках: в Патриаршем саду, на Спасском холме и на пешеходной Георгиевской улице.- Матушка Земля, ой, белая березонька...Песни, пляски и угощения. Все внимание владимирцев и гостей города приковано к главной ягоде региона - вишне. Сочная, вкусная, спелая. Разных сортов. Фестиваль - ежегодный подарок жителям и гостям города.Алексей Белов - гость фестиваля:- Вишню пробовал. Вишня очень вкусная. Все понравилось. Пироги вкусные. С вишней, да?Владимирская вишня испокон веков пользовалась спросом: в конце 19 века ее приобретали купцы и вывозили за пределы губернии, прославляя местную ягоду. Она служила украшением царского стола. Теперь излюбленная для всех традиция - праздник в честь вишни. Он прошел уже в 7 раз.В областную столицу приехали сотни гостей из Москвы, Подмосковья, Нижнего Новгорода, Казани. Туристы говорят: для них это возможность совместить приятное с полезным: хорошо повеселиться, познакомиться с историей и культурой Владимира и, конечно же, угоститься главным лакомством.Мария Райм - гость фестиваля:- Мы посетили мастер-класс, сходили на концерт. Погуляли по центру Владимира. Нам все очень нравится. Я сюда приезжаю гостить к своим родственникам на лето.Анна Юрьева - гость фестиваля:- Второй раз пришли. Все очень нравится. Главное 0 есть детские праздники. Дети довольны. Это самое главное.Раньше праздник назывался "Вишневый спас", в новом же году - новое название и новая концепция. Фестиваль стал более масштабным, и теперь в его основе - культурно-историческая тематика. Много конкурсов, мастер-классов, театрализованные программы, бесплатные экскурсии и дегустации.Здесь же, впервые, на Спасском холме прошел общегородской конкурс песен о вишне.Елена Ермакова - начальник управления культуры администрации г. Владимира:- Мы попытались в этом году на неделю перенести фестиваль, но нам звонили турфирмы, говорили, что нет, ребят, у вас не получится перенести фестиваль, потому что уже много туров продано именно на ваш фестиваль.На вишневой сцене прошел и семейный марафон. Эстафету у Владимира принял Вязниковский район. Гостей ждут на Фатьяновский фестиваль.Галина Бирева - начальник управления культуры и молодежной политики администрации Вязниковского района:- У нас скоро будет Фатьяновский праздник. 27 июля. 51 Фатьяновский праздник, Всероссийской поэзии и песни. Я, пользуясь случаем, всех приглашаю на этот праздник.Вишневый фестиваль был отмечен национальной премией в сфере событийного туризма. По некоторым данным, участниками и гостями праздничных мероприятий в центре Владимира стали 10 тысяч человек. Для многих это повод поближе познакомиться с гостеприимным 33 регионом.Мария Артес, Андрей Беляков. "Вести-Владимир".