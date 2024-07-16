Проверь, насколько хорошо знаешь шедевр советского кинематографа.

Проверь, насколько хорошо знаешь шедевр советского кинематографа."Джентельмены удачи" – это великолепная комедия, которая не теряет своей популярности с годами. Практически каждый житель нашей страны с раннего детства знаком с этим киношедевром. Но есть и те, кто пересмотрел "Джентельмены удачи" уже не один десяток раз. Фразы из фильма давно уже живут своей жизнью. Их наверняка слышали все. Проверь, как хорошо ты знаешь знаменитое произведение советского кинематографа или, может быть, стоит пересмотреть фильм еще раз, чтобы освежить в памяти?1. В каком году картина вышла на экраны?А. – 1970;Б. – 1968;В. – 1971.2. Как зовут режиссера фильма?А. – Леонид Гайдай;Б. – Александр Серый;В. – Карен Шахназаров.3. Какое название носил фильм в первоначальном сценарии?А. – "Рецидивист";Б. – "В поисках удачи";В. – "Кража века".4. Какая криминальная кличка было у Гаврила Петровича Шереметьева?А. – Хмырь;Б. – Косой;В. – Доцент.5. Где проходили съемки тюрьмы и побега?А. – В Бухаре;Б. – В Самарканде;В. – В Алибакане.6. После театра главные герои встречают старого друга Косого. Как его звали?А. – Мишка;Б. – Пашка;В. – Сашка.7. Продолжи фраза "Вежливость – ..."А. – Должна быть во всем;Б. – Это лишнее;В. – Лучшее оружие вора.8. Чей золотой шлем был похищен в фильме?А. – Александра Македонского;Б. – Александра Невского;В. – Юрия Долгорукого.ОТВЕТЫ1. – В2. – Б3. – А4. – А5. – Б6. – А7. – В8. – А