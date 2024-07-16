В Областной клинической больнице во Владимире начали проводить тромбоэкстракцию Об этом сообщили в...

В Областной клинической больнице во Владимире начали проводить тромбоэкстракциюОб этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.Тромбоэкстракция - это высокотехнологичная операция по извлечению тромбов из сосудов мозга. Выполняется в специализированной рентгенхирургической операционной, оснащенной аппаратом для рентгеновского просвечивания сосудов - ангиографом.По данным Всемирной инсультной организации, ежегодно в мире фиксируется более 15 миллионов случаев инсультов. В России каждый год более 400 тысяч человек сталкиваются с острыми нарушениями мозгового кровообращения.В региональном сосудистом центре Областной клинической больницы специалисты начали проводить тромбоэкстракцию — операцию по извлечению тромбов из артерий головного мозга, используя ангиографическую систему. Высокотехнологичное оборудование приобретено благодаря региональной программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».«Тромбы извлекаются механический путём при помощи специального стента или катетера. Данный метод широко внедряется по всей стране, в том числе - во Владимирской области», - рассказал врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению регионального сосудистого центра ОКБ Никита ШаровВо регионе с начала года уже проведено около 50 тромбоэкстракций. Их выполняют в Областной клинической больнице, Александровской районной больнице и Центральной городской больнице г. Коврова.Фото: пресс-служба Минздрава Владимирской области