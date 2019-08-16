Он опубликовал их в социальных сетях

Он опубликовал их в социальных сетяхМуромская городская прокуратура на систематической основе проводит работу по выявлению проявлений экстремизма в интернете.Один из местных жителей в соцсети «В Контакте» разместил изображения с нацистской символикой.Эти фото содержат «свастику», публичная демонстрация которой на территории РФ запрещена. В отношении виновного лица возбуждено производство об административном правонарушении.Мужчина заплатил штраф, а фотоизображения нацистской символики удалил.