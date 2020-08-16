Пчела летит на цветок, забирает нектар в медовый зобик, несет его в улей , передает пчеле-приемщице, которая уже развешивает мед капельками и выпаривает из него лишнюю влагу. Процесс кажется простым, но для того что бы получить полтора килограмма меда (литровую банку) пчеле нужно облететь 10 миллионов цветов.

Малиной любят лакомиться даже пчелы. Сегодня наша съемочная группа работает на домашней пасеке Малининых в Собинском районе. И вместе с ней мы идем качать мед.Процесс создания пчелами сладкого и полезного меда - уникален. Пчела летит на цветок, забирает нектар в медовый зобик, несет его в улей , передает пчеле-приемщице, которая уже развешивает мед капельками и выпаривает из него лишнюю влагу. Процесс кажется простым, но для того что бы получить полтора килограмма меда (литровую банку) пчеле нужно облететь 10 миллионов цветов.Медоносами в средней полосе считаются иван-чай, пустырник, луговой василек и липа.- Во время цветения липы, если удачная погода складывается. Особенно нужны теплые ночи, хотя бы 18 ночью 28 днем. Этот мед по вкусовым качествам я считаю необыкновенный, он самый лучшей. Это не говорит о том , что только липа это хорошо, не значит это. Значит особенно , когда в кипрей, в донник липовый аромат добавляется. Вот тогда букет меда самый лучшей.Один улей приносит около 80 килограммов меда в год. Для того, чтобы перегнать мед, рамки чистят от воска, срезают верхний слой с сот и ставят в медогонку. Там мед под воздействием центробежной силы стекает по стенкам. Человек использует все, что производят пчелы: воск, пергу, прополис , маточное молочко и , конечно, мед.- Мед ценится за то , что у него высокие бактерицидные свойства. В меде содержится большое количество минеральных веществ, которое бактерий лишают кислорода. И в этом его уникальность. То есть, употребляя мед , мы создаем в организме обстановку, неприемлемую для бактерий.Суточная норма меда - один грамм на килограмм веса человека. Дети любят мед за сладкий вкус, взрослые- за полезные качества и универсальность. Ведь мед можно есть практически со всем, даже со свежими огурцами.Екатерина Таманова, Александр Чунаев Вести Владимир.