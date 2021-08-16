Занятия проекта Московское долголетие можно посещать только при наличии QR-кода.

Занятия проекта "Московское долголетие" можно посещать только при наличии QR-кода.Жители столицы очень любят проект "Московское долголетие", но из-за пандемии коронавируса некоторое время его мероприятия проводились онлайн. Для пенсионеров очные занятия были небезопасны из-за риска заражения. Когда эпидобстановка улучшилась, мероприятия для старшего поколения вернулись в привычный режим.Первые занятия на свежем воздухе для участников "Московского долголетия" возобновились 21 июля. А теперь в оффлайн возвращается любимая и полезная для здоровья пенсионеров скандинавская ходьба. Занятия начинаются с разминки, после чего группа проходит маршрут по парку со специальными палками.Но пандемия коронавируса еще не закончилась, поэтому безопасность занятий по-прежнему очень важна. Посещать очные занятия могут только те, кто привился от коронавируса или переболел ковидом в течение последних шести месяцев. Перед началом занятия нужно будет предъявить QR-код в распечатанном или электронном виде преподавателю группы.Группы для привившихся от коронавируса участников "Московского долголетия" открыты во всех районах столицы. Те, кто еще не получил QR-код или не записался на проект, могут получить информационную помощь по телефону: +7 (495) 777-77-77. Все ответы на вопросы пожилым участникам проекта также дадут в районных центрах социального обслуживания.Напомним, что на этой неделе, с 16 по 20 августа, в парках Москвы около 40 бесплатных занятий для горожан. Например, во вторник, 17 августа, в природно-историческом парке "Битцевский лес" можно послушать сказки, а также посетить занятие кружка "Юные натуралисты".До пятницы для детей работает экологический кружок "Зеленая школа мельника Кузьмы" в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино". Для школьников подготовили лекции, экскурсии, практические уроки, мастер-классы и викторины.Ранее "Дни.ру" о том, что занятия проекта "Спортивные выходные" тоже стали проводиться в парках Москвы. Мероприятия проходят по выходным в 10:00, 12:00 и 14:00. О месте проведения можно узнать на сайте проекта, где также осуществляется запись на тренировки.