16.08.2021

2021-08-16 22:40:05

Владимир сегодня встречал Ангелину Шкатову, серебряного призёра Олимпиады в Токио

Результат Ангелины Шкатовой называют историческим. Это первая олимпийская награда для художественной гимнастики Владимира. Как чествовали спортсменку, расскажет Мария Платанюк.



Серебро, которое иногда дороже золота. Медаль Ангелины Шкатовой- прорыв и гордость владимирского спорта. Визит в родной город - первый на "постолимпийском маршруте". Ангелина и сама признаётся, "мысленно ещё там, на главных Играх".



Ангелина Шкатова:



- Я ещё не осознала. Нужно, наверное, время отдохнуть и потом я уже пойму. Сейчас я просто рада, что всё это наконец-то закончилось. Удачно. Конечно, мы ожидали лучшего, большего, но решение было не за нами. Мы сделали свой максимум.



Букеты, награды, тёплые слова. В администрации Владимира чествуют Ангелину и её наставников. Обладательница серебра в многоборье сможет получить и земельный участок. По словам главы города Андрея Шохина, блестящий результат- повод говорить о планах на будущее. Спортшколе олимпийского резерва по художественной гимнастике нужен новый просторный зал.



Андрей Шохин, глава г. Владимира:



- Это школа олимпийского резерва, подготовки кадров страны. Сегодня опять намечена встреча с руководством школы, с департаментом спорта области. Мы специально земельный участок, который так есть, никуда не планируем, кроме как строительства, пристройки зала к этой школе.



Букеты, воздушные шары, мягкие игрушки, самодельные плакаты. Возле самой спортшколы №5 - в ожидании- юные гимнастки. В этих стенах Ангелина начинала путь в большой спорт.



- С радостными эмоциями, гордимся. Она большая молодец. Она выстояла. Она молодец.



Объятия, поздравления, сотни селфи со спортсменкой. Для юных звёздочек эта встреча - одно из главных событий года. После поздравлений от высоких гостей ( в зале и сенатор Ольга Хохлова, и представители областной власти) Ангелина даёт импровизированную пресс-конференцию. Отвечая на вопросы воспитанниц школы. "Строга ли Ирина Винер? "Что чувствовали на Олимпиаде?". Ангелина подчёркивает: атмосфера была напряжённой. Но на ковёр выходили просто работать и побеждать.



Ангелина Шкатова:



- На этом нельзя останавливаться. Нас не сломить. Россию не сломить. И то, что нас бьют, а мы летаем. Мы будем стремиться к новым вершинам.



По мнению Любови Толкачёвой, заслуженного тренера СССР по художественной гимнастике, у Ангелины есть всё, чтобы покорить олимпийский пьедестал уже через 3 года, в Париже. Любовь Николаевна уверена: характер у Гели- бойцовский. Об этих качествах говорит и Светлана Кагарлицкая, наставник чемпионки.



Любовь Толкачева, заслуженный тренер СССР:



- Её отличает именно сейчас в команде, прежде всего молодость, хваткость, она очень коммуникабельный человек. И она полюбила эту групповую работу. А это много значит.



Светлана Кагарлицкая, заслуженный мастер спорта по художественной гимназии:



- Очень радостное событие. Такое впечатление, что я всегда знала, что у меня будет такой ребёнок, который будет представлять нашу школу на Олимпийских играх. Мне не удалось. А у неё получилось. Она молодец.



Автографы, фотосессии... Из родной школы Ангелину "не отпускают". Все это время рядом с ней- мама Лариса Владимировна. Учитель истории и обществознания Сновицкой школы, она воспитала одну из лучших гимнасток страны. Медаль- и её труд. Её вера и поддержка. Кстати, в зал Гелю мама привела в 4 с половиной года.



Любовь Толкачева, заслуженный тренер СССР:



- Стопроцентный вклад. Мама воспитывала меня с самого детства одна. И, конечно, она по полной вложилась в то, чтобы у меня всё получилось.



((В эту медаль, действительно, столько вложено. Огромный, тяжелый путь. Не все ведь всегда с восхищением относятся к чужим победам. Но именно это закалило Гелин характер, потому и смогла добиться. ))



Отпуск у Ангелины- всего 10 дней. Полтора из них - во Владимире. Спортсменка подчёркивает: эти драгоценные часы она проведёт с самыми близкими людьми.



Мария Платанюк, Егор Герасимов "Вести-Владимир".