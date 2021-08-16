На предстоящих выборах москвичи смогут проголосовать с компьютера или смартфона. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте mos.ru до 13 сентября включительно.

На предстоящих выборах москвичи смогут проголосовать с компьютера или смартфона. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте mos.ru до 13 сентября включительно.Избиратель может отдать свой голос в любом месте благодаря системе дистанционного электронного голосования. Необходим лишь выход в интернет.ДЭГ – достойная альтернатива привычному голосованию на участке, считает фельдъегер ФГУП "Главный центр специальной связи" Сергей Данилов. На момент голосования он будет находиться в рейсе.Данилов отметил, что многие процессы перешли в онлайн, включая оплату коммунальных услуг, замену паспорта. Электронное голосование отличаться не должно, считает он.По словам фельдъегеря, он легко и быстро зарегистрировался через приложение. "Это важно участвовать в судьбе своей страны, так как на момент выборов я буду находиться в рейсе, я хочу, чтобы мой голос был учтен", – приводит слова Данилова телеканал "Москва 24".С ним согласен инженер по радиационной безопасности на атомном контейнеровозе "Севморпуть" Александр Шерстобитов. ДЭГ – наиболее удобный способ голосования, убежден он.Инженер считает, что такой формат позволяет расширить круг людей, которые могут свободно отдать свой голос. Шерстобитов заявил, что доверяет как ДЭГ, так и очному методу. В то же время он указал на важность технологического контроля.Для участия в дистанционном голосовании нужно до 13 сентября включительно пройти регистрацию на на сайте или в приложениях "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы". Участники дистанционного голосования смогут квартиру или автомобиль.