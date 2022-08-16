Прокуратура направила иск в Октябрьский районный суд

Владимирская прокуратура устроила проверку по состоянию аварийного жилого дома №63В на улице Большая Нижегородская.Дом, построенный в 1917 году, объявили аварийным еще в 2018 году.21 июня 2018 года здание исследовано экспертами, которые сделали заключение, что износ конструкций составляет 77,8%. Также установлено, что капремонт делать бессмысленно, так как нахождение в здании смертельно опасно.Срок расселения многоквартирного дома определен до 1 июля 2024 года. Ведомство считает, что расселить жильцов дома нужно сейчас. Прокурор направил иск в Октябрьский районный суд. Заявление находится в статусе «на рассмотрении».Напомним, что ранее прокуратура Владимирской области с помощью суда затребовала в срочном порядке расселить дом, тоже в аварийном состоянии, на улице первая Никольская.