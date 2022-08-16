К программе Миллион призов для участников дистанционного голосования присоединились более 160 партнеров. Впервые в их числе – столичные музеи и театры.

К программе "Миллион призов" для участников дистанционного голосования присоединились более 160 партнеров. Впервые в их числе – столичные музеи и театры.Проголосовавшие дистанционно на предстоящих муниципальных выборах москвичи могут выиграть призовые баллы. Теперь их можно потратить на посещение культурных мероприятий.Акция "" позволит театрам и музеям привлечь новых зрителей и посетителей, уверен глава столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк."В результате акция станет дополнительной поддержкой, которая всегда важна для развития культурно-досуговых и развлекательных учреждений", – приводит его слова сайт Московской торгово-промышленной палаты (МТПП).Президент МТПП Владимир Платонов уточнил, что список партнеров программы может пополниться. Желающие принять участие компании могут подать заявку, сообщил он.В этом году среди участников дистанционного голосования разыграют 600 тысяч ценных призов: 100 автомобилей и сертификаты на три, четыре, пять и 10 тысяч баллов.Один балл равен одному рублю. Их можно потратить на покупки в магазинах продуктов, одежды и обуви, спортивных товаров, на посещение заведений общепита, пополнение карты "Тройка" или благотворительность.Победителей определят в течение трех дней – 10, 11 и 12 сентября. Для участия нужно проголосовать онлайн в день выборов муниципальных депутатов до 20:00 накануне каждого розыгрыша.Выборы муниципальных депутатов Москвы пройдут 9-11 сентября. Голосование состоится во всех районах, кроме Щукина и большей части ТиНАО.