Филиал АО «Газпром газораспределение Владимир» в г.Коврове сообщил о проведении...
Филиал АО «Газпром газораспределение Владимир» в г.Коврове сообщил о проведении ремонтно-профилактических работ, в связи с которыми будет прекращена поставка газа через ГРС Ковров. Газ отключат на 36 часов с 8 часов в среду 31 августа.
Отключение газа коснется:
деревня Бабенки,
деревня Суханиха,
деревня Сычево,
деревня Бельково,
поселок Новый,
поселок Первомайский,
село Любец,
деревня Погост,
село Троицко-Никольское,
Микрорайон подстанции Заря,
деревня Гридино,
село Великово,
деревня Медынцево,
деревня Гороженово,
поселок Доброград,
поселок Мелехово,
деревня Погорелка,
поселок Нерехта,
село Крутово.
Фото https://www.pxfuel.com