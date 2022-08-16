Филиал АО «Газпром газораспределение Владимир» в г.Коврове сообщил о проведении...

Филиал АО «Газпром газораспределение Владимир» в г.Коврове сообщил о проведении ремонтно-профилактических работ, в связи с которыми будет прекращена поставка газа через ГРС Ковров. Газ отключат на 36 часов с 8 часов в среду 31 августа.Отключение газа коснется:деревня Бабенки,деревня Суханиха,деревня Сычево,деревня Бельково,поселок Новый,поселок Первомайский,село Любец,деревня Погост,село Троицко-Никольское,Микрорайон подстанции Заря,деревня Гридино,село Великово,деревня Медынцево,деревня Гороженово,поселок Доброград,поселок Мелехово,деревня Погорелка,поселок Нерехта,село Крутово.Фото https://www.pxfuel.com