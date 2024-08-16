Певица Наталья Штурм сообщила о расторжении брака.

Певица Наталья Штурм сообщила о расторжении брака.В 2003 году Наталья Штурм, за плечами уже был один брак, вышла замуж за Игоря Павлова. Правда, супружеская жизнь не заладилась. Избранник начал поднимать на артистку руку. По крайней мере, о муже-тиране говорила сама певица. В итоге было принято решение о раздельном проживании, а потом исполнительница хита "Школьный роман" увлеклась другими мужчинами.И лишь недавно Наталья Штурм стала официально свободной женщиной. В своем блоге в популярной социальной сети артистка предъявила общественности документ о расторжении брака с Игорем Павловым. "Официально разведена", – написала 58-летняя исполнительница на опубликованном снимке.Несмотря на то, что Наталья Штурм охотно делится с поклонниками деталями личной жизни, ясности она не вносит, поскольку меняет ухажеров как перчатки. Например, недавно певица рассказывала о времяпрепровождении с неким Беном, который снял для встречи с ней виллу, а потом она удивила народ заявлением о щедром подарке для любимого. По словам певицы, она решила подарить любовницу квартиру.Но так ли все на самом деле, точно сказать нельзя. Некоторые интернет-пользователи, которые читают блог артистки, не всегда доверяют тому, что она говорит, и открыто это выражают.