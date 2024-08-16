Стало известно, что Марина Федункив находится в ожидании первенца.

Стало известно, что Марина Федункив находится в ожидании первенца.В последнее время вся жизнь Марины Федункив наполнена тайнами. В 50 лет она скрыла ото всех, что вышла замуж за итальянского бизнесмена Стефано Гаджи. Разница в возрасте между возлюбленными составляет 13 лет, поэтому изначально многие не верили в искренность пары.Однако теперь, похоже, актриса обрела счастье в полном объеме. В СМИ появилась информация о том, что 52-летняя Марина Федункив беременна. Артистка появилась на съемках нового шоу "Первые на деревне" с выпирающим животиком, отчего поклонники сразу сделали вывод, что скоро она станет мамой. По словам источника, близкого к актрисе, она чувствует себя прекрасно и выглядит тоже хорошо. Живот уже заметен, так что, скорее всего, рождение первенца произойдет в этом году.Вся съемочная группа шоу относится к Марине с большим трепетом, беспокоится о ней и ограждает от возможных рисков на площадке. Так, по сюжету Федункив должна была восседать на троне, расположенном высоко на стоге сена, но реквизиторы испугались за нее и попросили не приближаться к этой конструкции.Как выяснилось, некоторые коллеги звезды Comedy Woman уже были в курсе ее интересного положения, она поделилась с ними новостью пару месяцев назад. Однако, по просьбе актрисы, это держалось в строгом секрете.Напомним, Марина Федункив уже давно заговаривала о детях. Она была замужем, но ее первый муж болел наркотической зависимостью, поэтому рожать от него она не решилась. После этого артистка задумалась о приемном ребенке, но когда обрела счастье с итальянцем, отважилась на собственного наследника.Кстати, актриса не раз заявляла, что клише "старородящая" ее раздражают, а мамой прекрасно становиться в любом возрасте.