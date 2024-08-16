Об этом расскали представители регионального Правительства.

Подготовку городов Владимирской области к зимнему сезону обсудили Губернатор Александр Авдеев и генеральный директор компании «Т Плюс» Александр Вилесов. Обсуждение касалось городов Владимир и Юрьев-Польский. Об этом расскали представители регионального Правительства.Этим летом компания провела проверку более 600 км тепловых сетей в областной столице на прочность и плотность. В настоящее время осуществляется устранение выявленных дефектов. На Владимирской ТЭЦ-2 продолжаются работы по техническому перевооружению и ремонту основного и вспомогательного оборудования. В Юрьеве-Польском подготовка к зиме идет по плану: все тепловые сети города проверены, выполнены необходимые текущие ремонты.Перед Владимирской областью стоит задача модернизации жилищно-коммунального комплекса. С 2022 года реализуются масштабные проекты по обновлению системы теплоснабжения в Александрове, Гусь-Хрустальном, Кольчугино и Покрове. Компания «Т Плюс» занимается строительством и ремонтом тепловых сетей во Владимире и Юрьев-Польском районе. С 2012 года в улучшение бытового комфорта жителей было инвестировано около 3,2 млрд рублей. В дальнейшем, несмотря на высокие цены на материалы и работы, планируется минимизировать влияние на тарифы и максимально повысить качество предоставляемых услуг.