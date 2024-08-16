Бари Алибасов находится под наблюдением медиков.

Бари Алибасов находится под наблюдением медиков.Основатель и экс-продюсер группы "На-на" Бари Алибасов в последнее время чувствует себя неважно. Он пожаловался медикам на шум в голове и звон в ушах. Помимо этого, артиста начали беспокоить сильные головокружения.Проблемы со здоровьем у Алибасова начались давно. После того, как у него резко подскочило давление, и он чуть не пережил инсульт в начале 2024 года, а затем отказался принимать прописанные ему препараты, ситуация стала еще хуже.Сейчас Бари Каримович снова оказался под наблюдением врачей, он серьезно болен. Медики поставили ему неутешительный диагноз и лечат артиста от церебрального атеросклероза. Это заболевание поражает кровеносные сосуды головного мозга и в дальнейшем может привести к деменции и инсульту. Вследствие чего у пациента может постоянно болеть и кружиться голова, мысли становятся путанными, речь может быть нечеткой, а также наблюдаются проблемы с памятью.Напомним, причиной ухудшения здоровья продюсера, по словам его сына Бари Алибасова-младшего, стала активная интимная жизнь мужчины. Не так давно 77-летний Бари Каримович женился в седьмой раз на молодой помощнице. Артист подчеркивал в своих интервью, что Елена (так зовут его новую избранницу) помогла ему восстановиться после некоторых проблем со здоровьем и даже, как горячо уверял Алибасов, спасла ему жизнь.