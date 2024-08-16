В начале года у Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко произошло радостное событие – рождение четвертого ребенка. Семья наслаждается отдыхом на Мальдивах, однако идиллию омрачают финансовые проблемы.

В начале года у Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко произошло радостное событие – рождение четвертого ребенка. Семья наслаждается отдыхом на Мальдивах, однако идиллию омрачают финансовые проблемы.Минувшей весной стало известно о крупном долге Анастасии Костенко перед налоговыми органами. По информации СМИ, сумма задолженности составила более 1,6 миллиона рублей. Костенко попыталась объяснить ситуацию ошибкой налогового ведомства, утверждая, что произошла путаница с данными о транспортных средствах."Не поверите — произошла очень большая путаница в машинах, — говорила Анастасия. — Надо было мне бить тревогу, когда на "Госуслуги" приходили штрафы за несуществующую машину, которой у меня, по крайней мере, никогда не было. Поэтому будем разбираться", — комментировала она ситуацию.Однако на днях налоговая служба заблокировала счета 30-летней Костенко, что стало неожиданным поворотом в истории. Соответствующая информация появилась на сайте органов, и основанием для приостановки операций стали те же проблемы с неуплатой задолженности. Это событие ставит под сомнение финансовую стабильность звездной семьи.Судя по всему, Тарасов и Костенко переживают непростые времена. В июне Дмитрий продал роскошный особняк, который был приобретен в браке с Ольгой Бузовой, за 200 миллионов рублей. Теперь в некогда семейном гнездышке Тарасова живет бизнесмен, а сам спортсмен с супругой и детьми переехал в съемные апартаменты. "Этот дом на Новой Риге находится. Детям скоро надо будет идти в школу, поэтому важна инфраструктура. Дом поменьше, намного комфортней и дешевле", — отметил Дмитрий.Несмотря на сложные обстоятельства, 37-летний футболист уверяет, что у него все в порядке и семья не останется без собственного жилья. Он находится в процессе строительства нового дома. Кроме того, Тарасов может позволить себе длительный отдых на Мальдивах, где они остановились в отеле с ценами от 60 тысяч рублей за ночь.