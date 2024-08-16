Она обошла известную бизнесвумен Татьяну Бакальчук, гендиректора ООО «Вайлдберриз».

Всероссийская премия в Центральном федеральном округе была вручена Татьяне Трифоновой, гендиректору АО «АБИ Продакт», за первое место в номинации «Лучшая женщина-экспортёр». Она обошла известную бизнесвумен Татьяну Бакальчук, гендиректора ООО «Вайлдберриз».По информации, предоставленной Правительством Владимирской области, экспортные позиции региона находятся на высоком уровне. В среднем, на округ приходится около 35–40% от общего объёма экспорта промышленных товаров. Также наблюдается положительная динамика в секторе малого и среднего предпринимательства.Конкурс «Экспортёр года» проходит в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» при поддержке Минпромторга, Минэкономразвития и Минсельхоза России.