Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Верховный суд.

Верховный суд Российской Федерации 20 августа рассмотрит законность передачи дела троих адвокатов Алексея Навального, обвиняемых в экстремизме, в Петушинский районный суд Владимирской области. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Верховный суд.Заседание для рассмотрения жалоб Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера назначено на 20 августа. Подсудимые требуют направить дело в Москву. Ранее дело уже было передано в Петушки и поступило в суд.Кобзев, Сергунин и Липцер обвиняются по части 2 статьи 282.1 Уголовного кодекса РФ (участие в экстремистском сообществе). Эти адвокаты ранее представляли интересы Навального по делу "Ив Роше". Росфинмониторинг внес их в список террористов и экстремистов. Следствие считает, что они использовали свой статус для доступа к Навальному в колонии и обеспечивали регулярную передачу информации между ним и участниками экстремистского сообщества.В августе 2021 года Мосгорсуд признал экстремистскими организациями Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ), а также общественное движение "Штабы Навального".Напомним, 16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального в колонии. По данным ведомства, он почувствовал себя плохо после прогулки и потерял сознание. Медики пытались реанимировать его более получаса.