Подготовка к 1 сентября уже активно ведется.

В новом учебном году в школе №36, расположенной в Добром, начнется обучение по программе «Беспилотные авиационные системы». Подготовка к 1 сентября уже активно ведется: в школе отремонтированы кабинеты, туалеты и вход. В этом году учреждение получило 5 миллионов рублей на оборудование инженерного класса, где ученики смогут программировать роботов и беспилотные летательные аппараты. В заклязьменской школе №46, а также в шести других учебных заведениях, подобные классы уже функционируют. Обучение запуску беспилотников доступно для детей с 12 лет.В школу №36 в этом году поступит более 1650 учеников, которые будут учиться в две смены. Мэр Владимира Дмитрий Наумов отметил, что школа является самой большой в городе, однако в ней пока нет патриотических кружков, таких как «Точка роста», «Движение первых» или «Кванториум». В планах открытие подобных центров в каждой школе города, что позволит выявлять индивидуальные таланты у детей и развивать их интересы.Учебный процесс начнется с обучения программированию полета на компьютерах с использованием симулятора, после чего ученики смогут работать с настоящими беспилотниками. В классе предусмотрена малая полетная зона с несколькими препятствиями для практических занятий.