С 16 сентября на центральных улицах Владимира парковки станут платными. Стоимость – 1 рубль в час. Почему же такая низкая цена? Все дело в том, что проект – пилотный. Соответствующее
<a href="https://33live.ru/novosti/16-08-2024-s-sentyabrya-v-centre-vladimira-vvodyat-platnye-parkovki.html" target="_blank">С сентября в центре Владимира вводят платные парковки</a> - С 16 сентября на центральных улицах Владимира парковки станут платными. Стоимость – 1 рубль в час. Почему же такая низкая цена? Все дело в том, что проект – пилотный. Соответствующее
[url=https://33live.ru/novosti/16-08-2024-s-sentyabrya-v-centre-vladimira-vvodyat-platnye-parkovki.html]С сентября в центре Владимира вводят платные парковки[/url] - С 16 сентября на центральных улицах Владимира парковки станут платными. Стоимость – 1 рубль в час. Почему же такая низкая цена? Все дело в том, что проект – пилотный. Соответствующее