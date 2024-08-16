Форум пройдет с 3 по 5 октября в Москве.

В этом году на участие в Форуме подано более 40 тысяч заявок от классных руководителей и кураторов групп СПО со всей страны, однако отбор прошли всего 1000 педагогов, из которых 7 представляют Владимирскую область.В делегацию войдут: учитель русского языка и литературы из Коврова, учитель химии и географии из Судогды, заместитель директора по воспитательной работе, учитель математики из Гусь-Хрустального, учитель физкультуры из Лакинска, педагог Ковровской государственной технологической академии им. В.А. Дегтярёва, посол Форума классных руководителей Владимирской области, а также учитель начальных классов санаторной школы-интерната из Вязников и учитель русского языка и литературы из Гусь-Хрустального.Основная цель Форума — повысить социальный и профессиональный статус классного руководителя и престиж педагогических специальностей, создать профессиональное сообщество и единую платформу для общения и обсуждения актуальных вопросов. Повышение престижа профессии учителя является одной из ключевых задач национального проекта «Образование». Форум пройдет с 3 по 5 октября в Москве.