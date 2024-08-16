Проверь свои знания в нашем интересном тесте.

Проверь свои знания в нашем интересном тесте.Эти фразы произносили герои наших любимых советских фильмов. Многие из них обрели статус афоризмов. Часто мы повторяем их, даже не подозревая, кто и когда их сказал, в каком именно киношедевре советского времени они звучали. Кроме того, бывает путаем слова местами или может добавить совсем несуществующее слово. А помните ли вы так хорошо цитаты из знаменитых картин СССР, как мы? Проверим? Пройдите наш тест, ответив верно на все вопросы!ТЕСТ1. Фраза из фильма "Джентльмены удачи": "Кто ж его посадит? Он же ...".А. УбежитБ. ПамятникВ. Не виноват2. Фраза из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика": "Кто не работает, тот... Учись, студент!"А. Не естБ. ЕстВ. Не получает зарплату3. Фраза из фильма "Двеннадцать стульев": "Командовать ... буду я!"А. ПарадомБ. ПраздникомВ. Делом4. Фраза из фильма "Подкидыш": "Муля, не ... меня!".А. ПодводиБ. ЗлиВ. Нервируй5. Фраза из фильма "Москва слезам не верит": "Не учите меня ... , лучше помогите материально!"А. Ученая яБ. ЖитьВ. Жизни6. Фраза из фильма "Любовь и голуби": "Да не пил, не пил я! Хотя повод есть. ... впустую прошел".А. День морского флотаБ. День граненого стаканаВ. День взятия Бастилии7. Фраза из фильма "Служебный роман": "Лично я хожу на службу только потому, что она меня ..."А. ОблагораживаетБ. КормитВ. ВдохновляетОТВЕТЫ1. Б. Памятник2. Б. Ест3. А. Парадом4. В. Нервируй5. Б. Жить6. В. День взятия Бастилии7. А. Облагораживает