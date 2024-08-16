По сценарию учений, в аптеке случилось короткое замыкание электропроводки, что вызвало возгорание горючих материалов в близлежащих павильонах, включая картонные коробки и бумагу.

В Гусь-Хрустальном произошли пожарно-тактические учения в торговом центре, организованные сотрудниками МЧС. Об этом рассказали представители администрации города в телеграм-канале.По сценарию учений, в аптеке случилось короткое замыкание электропроводки, что вызвало возгорание горючих материалов в близлежащих павильонах, включая картонные коробки и бумагу. Это стало основой для проверки готовности сотрудников к быстрой и эффективной реакции в экстренной ситуации.Через пять минут после сообщения о пожаре на место прибыли силы 58 пожарно-спасательной части, которые сосредоточились на обеспечении безопасности и начале спасательных работ. Вскоре к ним присоединились две автоцистерны и автолестница из 19 пожарно-спасательной части. На тот момент площадь пожара составила 117 квадратных метров. Эвакуация потенциальных жертв была проведена оперативно, и всех спасенных разместили на территории стоянки.На месте происшествия развернули оперативный штаб, задача которого заключалась в координации действий всех подразделений. В условиях сильного задымления звенья ГДЗС активно работали, прокладывая магистральные линии для подачи воды на огонь. Пожарные, спустившись в зону задымления, действовали слаженно и профессионально.Благодаря слаженной работе всех участников, пожар был локализован всего через 20 минут, а полная ликвидация произошла через 35 минут. В учениях участвовали 16 человек и 5 единиц техники.