В мероприятии приняли участие представители администрации Александровского района, обслуживающей организации и профильные специалисты.

Министр ЖКХ Елена Семёнова, по поручению губернатора Александра Авдеева, провела выездное совещание на коллекторе в Карабаново. В мероприятии приняли участие представители администрации Александровского района, обслуживающей организации и профильные специалисты.Участники осмотрели канализационные колодцы и ознакомились с результатами геодезических исследований. В результате совещания был разработан план мероприятий по нормализации работы коллектора, а также принято решение о регулярной очистке фильтров коллектора и насосной станции.