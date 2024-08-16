Об этом сообщает правительство Владимирской области в пятницу, 16 августа.

В Меленковском районе через озеро Урвановское возводится новый понтонный мост. Работы проводит компания ДСУ-3, как сообщает правительство Владимирской области в пятницу, 16 августа.На данный момент уже создана песчаная площадка для 20 железобетонных свай и установлено шпунтованное ограждение. На этой неделе началась забивка свай. После этого рабочие забетонируют насадки для опор, на которых будет смонтирован 169-метровый мост, а также заасфальтируют подходы к переправе.Строительство планируется завершить до конца года. Чтобы обеспечить удобный проезд к населенным пунктам, рабочие организовали временный объезд, переместив существующую понтонную переправу.