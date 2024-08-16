Настольный теннис, матч по мини-футболу, шахматы и многое другое – сотрудники «Т Плюс» со всей страны в очередной раз собрались все вместе на ежегодной спартакиаде. Корпоративные

Настольный теннис, матч по мини-футболу, шахматы и многое другое – сотрудники «Т Плюс» со всей страны в очередной раз собрались все вместе на ежегодной спартакиаде. Корпоративные соревнования проходят в 13-й раз. Более 650 спортсменов приезжают с разных регионов, чтобы в честной борьбе выяснить, кто же самый энергичный энергетик в стране. В этом году Спартакиаду проводят