Как построить недорогой дом, выбрать ароматные духи и где купить свежие продукты? Ответы на эти вопросы можно найти в торговом центре «Восток-1». На 5-м этаже располагается строительная

Как построить недорогой дом, выбрать ароматные духи и где купить свежие продукты? Ответы на эти вопросы можно найти в торговом центре «Восток-1». На 5-м этаже располагается строительная компания «Честный дом». Фирма ведет строительство из газобетона, теплой керамики, а также строит каркасные дома. «Честный дом» предоставляет гарантию – 5 лет. Компания работает и с различными ипотеками.