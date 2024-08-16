Во областной столице проходит Международный пленэр юных художников «По Владимирским просёлкам», который посвящен 80-летию Владимирской области. Он начался 15 августа и продлится до 21 числа.

Во областной столице проходит Международный пленэр юных художников «По Владимирским просёлкам», который посвящен 80-летию Владимирской области. Он начался 15 августа и продлится до 21 числа. Рисовать владимирские живописные окрестности будут около 400 воспитанников художественных учебных учреждений. География участников довольно обширная – молодые люди приехали более чем из 30 регионов страны, в том числе из ДНР и