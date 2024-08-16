Пожар на железной дороге произошел сегодня утром возле владимирской станции. Как сообщили в МЧС, загоревшийся состав находился на резервных путях вокзала. По предварительной информации,

Пожар на железной дороге произошел сегодня утром возле владимирской станции. Как сообщили в МЧС, загоревшийся состав находился на резервных путях вокзала. По предварительной информации, общая площадь пожара составила 35 квадратных метров. С огнем боролись 8 спасателей и 2 единицы техники. Никто не пострадал. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! фото: МЧС области