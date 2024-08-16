Об этом рассказали сотрудники Информационного центра администрации Владимира.

Сегодня в управлении жилищно-коммунального хозяйства прошло торжественное награждение победителей конкурса «Лучший дом города-2024»! Об этом рассказали сотрудники Информационного центра администрации Владимира.Конкурс, как и прежде, состоял из двух этапов. Финалистов оценивали по различным критериям: техническому состоянию зданий, подъездов и придомовых территорий, наличию детских и спортивных площадок, внедрению энергосберегающих технологий и организации раздельного сбора мусора. Также комиссия уделяла внимание состоянию контейнерных площадок и отсутствию долгов по оплате услуг ЖКХ.Все участники были отмечены благодарственными письмами от городской администрации.